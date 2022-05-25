فيديو > مظاهرات لطلاب الثانوية في #طرابلس و #سبها و #بنغازي و #زليتن و #صرمان ومدن أخرى مطالبين بالاسئلة الاسترشادية ومراعاة ظروفهم واصفين دفعتهم بـ ” الدفعة المظلومة ” بعد قرار وكيلة وزارة التعليم مسعودة الاسود بالغاء هذه الاسئلة. #ليبيا #المرصد