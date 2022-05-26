نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الخميس ( 26/05/202

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الخميس ( 26/05/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرقي نشط اليوم على الساحل الغربي وغربي الى شرش ظهر الغد على ساحل الخمس ومصراته تصل سرعته الى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى قليلة السحب.

• الريح شرقي الى شلوق يتحول تدريجيا يوم الغد الى شرش سرعته تتراوح ما بين (10-25) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 1.75) متر عقدة

• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.

• الرؤيـة جيدة الى متوسطة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

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• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العايره.

• الريح براني الى شلوق ويكون متغير الاتجاه أحيانا على ساحل درنة وطبرق سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

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التاريخ: 26/05/2022