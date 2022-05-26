نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الخميس ( 26/05/202

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الخميس ( 26/05/2022 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: ريح شرقي نشط اليوم على الساحل الغربي وغربي الى شرش ظهر الغد على ساحل الخمس ومصراته تصل سرعته الى (25) عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية الى قليلة السحب.
• الريح شرقي الى شلوق يتحول تدريجيا يوم الغد الى شرش سرعته تتراوح ما بين (10-25) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 1.75) متر عقدة
• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.
• الرؤيـة جيدة الى متوسطة.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
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• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العايره.
• الريح براني الى شلوق ويكون متغير الاتجاه أحيانا على ساحل درنة وطبرق سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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التاريخ: 26/05/2022
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