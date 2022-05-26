تواصل فرق الإنقاذ، عمليات البحث عن عشرات الأشخاص في عداد المفقودين بعد انقلاب قا

تواصل فرق الإنقاذ، عمليات البحث عن عشرات الأشخاص في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب يقل مهاجرين من ليبيا إلى أوروبا قبالة الساحل التونسي. وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إنه “تم إنقاذ 30 شخصا وفقد 75 شخصا بعد غرق القارب قبالة مدينة صفاقس جنوب تونس كان قد أبحر من شواطئ زوارة بليبيا، فيما تم تم انتشال جثة واحدة”.

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