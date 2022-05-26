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شارك فريق المركز الوطني من إدارة المناخ في فعاليات الاجتماع التشاوري المحلي مع ا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

شارك فريق المركز الوطني من إدارة المناخ في فعاليات الاجتماع التشاوري المحلي مع اصحاب المصلحة في منطقة فزان لليوم الثاني الاربعاء الموافق 2022/05/25
حيت قدم السيد// مدير ادارة المناخ عرض مرئي للتعريف بالمركز الوطني للأرصاد الجوية و الخدمات التي يقدمها للمستفيدين.





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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