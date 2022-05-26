فيديو > اعتصام موظفي الشؤون المحلية بمصلحة الاحوال المدنية أمام مقر المصلحة ف

فيديو > اعتصام موظفي الشؤون المحلية بمصلحة الاحوال المدنية أمام مقر المصلحة في #طرابلس رفضًا لقرار الدبيبة ( 326 ) بشأن نقلهم تبعيتهم من وزارة الداخلية إلى الحكم المحلي معتبرينه تحيلًا لحرمانهم من زيادة المرتبات التي ستشمل الداخلية . #ليبيا #المرصد