عاجل

فيديو > اعتصام موظفي الشؤون المحلية بمصلحة الاحوال المدنية أمام مقر المصلحة ف

تم النشر منذُ 28 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

فيديو > اعتصام موظفي الشؤون المحلية بمصلحة الاحوال المدنية أمام مقر المصلحة في #طرابلس رفضًا لقرار الدبيبة ( 326 ) بشأن نقلهم تبعيتهم من وزارة الداخلية إلى الحكم المحلي معتبرينه تحيلًا لحرمانهم من زيادة المرتبات التي ستشمل الداخلية . #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك