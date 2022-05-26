شارك نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة، رمضان أبوجناح، في فعاليات المؤتمر الدولي ل

شارك نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة، رمضان أبوجناح، في فعاليات المؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا. وتضمن المؤتمر-المنعقد بتونس- حلقات نقاش حول آليات تمويل وتنمية الاقتصادات الإفريقية بعد جائحة كورونا، كما تم تنظيم اجتماعات ثنائية خلال المنتدى؛ لمناقشة خطوات تطوير مجالات التجارة والاستثمار وخلق فرص تواصل بين المهتمين بالاستثمار في إفريقيا.

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