عاجل

شارك نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة، رمضان أبوجناح، في فعاليات المؤتمر الدولي ل

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

شارك نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة، رمضان أبوجناح، في فعاليات المؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا. وتضمن المؤتمر-المنعقد بتونس- حلقات نقاش حول آليات تمويل وتنمية الاقتصادات الإفريقية بعد جائحة كورونا، كما تم تنظيم اجتماعات ثنائية خلال المنتدى؛ لمناقشة خطوات تطوير مجالات التجارة والاستثمار وخلق فرص تواصل بين المهتمين بالاستثمار في إفريقيا.
#الحدث_الليبي


عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك