صور | اعتصام لموظفي وزارة العدل بحكومة الوحدة أمام المحكمة والنيابة الابتدائية ا

صور | اعتصام لموظفي وزارة العدل بحكومة الوحدة أمام المحكمة والنيابة الابتدائية الجفرة للمطالبة بتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية وسداد فروقاتهم المخصوصة وتعديل وتفعيل قرار التأمين الصحي اسوة ببقية القطاعات. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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