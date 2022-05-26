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صور | اعتصام لموظفي وزارة العدل بحكومة الوحدة أمام المحكمة والنيابة الابتدائية ا

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | اعتصام لموظفي وزارة العدل بحكومة الوحدة أمام المحكمة والنيابة الابتدائية الجفرة للمطالبة بتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية وسداد فروقاتهم المخصوصة وتعديل وتفعيل قرار التأمين الصحي اسوة ببقية القطاعات. #ليبيا #المرصد





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ليبيا مباشر

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