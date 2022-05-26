فيديو > الاهلي طرابلس لكرة اليد يترشح لمبارة النهائي مع الهلال بعد انسحاب غير متوقع لفريق الاتحاد من ديربي العاصمة وجماهير الاخير تطالب عبر روابط التواصل الاجتماعي بابعاد بلحاج عن النادي بعد العثرات الاخيرة منذ عودته الى #طرابلس . #ليبيا #المرصد