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قال عضو ملتقى الحوار السياسي ،محمد اللافي إن رفع الحظر العسكري عن ميناء مدينة در

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قال عضو ملتقى الحوار السياسي ،محمد اللافي إن رفع الحظر العسكري عن ميناء مدينة درنة يعد إنجازًا تاريخيًا يرسخ بطولات القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب ويتيح الفرصة لعودة المدينة لطابعها التجاري والثقافي الذي افتقدته لأعوام سيطر فيها الظلام على المدينة ،مشيرا أن الميناء سيكون مدخلًا للحياة الجديدة في درنة والشرق الليبي.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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