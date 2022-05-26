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أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن الاجتماع الذي دعا إليه رئيس المج

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن الاجتماع الذي دعا إليه رئيس المجلس عقيلة صالح الثلاثاء المُقبل بمقر ديوان المجلس في مدينة سرت، سيتم خلاله تدارس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022، المُقدم من الحكومة قبيل البت فيه من مجلس النواب في الفترة القريبة المُقبلة، موضحاً أنه سيكون اجتماعاً وليس انعقاد جلسة للمجلس
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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