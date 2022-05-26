شارك سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الخميس، في مناقشة فنية مع الأطراف الليبية المعنية من مختلف مؤسسات الدولة، تطوير المزيد من الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام من خلال عملية يملكها الليبيون. ‎

وقالت السفارة الأمريكية في بيان، إن جميع المشاركين في المناقشة أكدوا أنّ الإيرادات الليبية يجب أن يحتفظ بها الليبيون على الدوام ويتولون إدارتها وإنفاقها بما يعود بالنفع على الشعب الليبي.

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