دولة ليبيا وزارة المواصلات المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة إدارة التنبؤات ال

دولة ليبيا

وزارة المواصلات

المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة

إدارة التنبؤات الجوية

الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة

27 / 05 / 2022 وخلال اليومين القادمين

تراجع في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي خاصة مناطق اقصى الساحل الغربي بينما تبقى مرتفعة على باقي المناطق حيث درجات الحرارة القصوى تكون معتدلة على أغلب مناطق الشمال الغربي فتتراوح مابين (25–30)مْ، وتكون مرتفعة على معظم المناطق الشرقية والجنوبية مابين (37 – 44)مْ, ومن المتوقع أن تنخفض على مناطق الشمال الشرقي يوم الأحد بينما ترتفع على المناطق الغربية بداية من يوم الاثنين.

والله اعلم