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أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا مشاركة السفير ريتشارد نورلاند، في مناقشة فنية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا مشاركة السفير ريتشارد نورلاند، في مناقشة فنية مع عدد من مؤسسات الدولة في ليبيا لتطوير المزيد من الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام. وبحسب ما جاء من السفارة فقد‏ أكد جميع المشاركين أن الإيرادات الليبية يجب أن يحتفظ بها الليبيون على الدوام ويتولون إدارتها وإنفاقها بما يعود بالنفع على الشعب الليبي.
#الحدث_الليبي ‎

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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