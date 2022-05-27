نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الجمعة 27/05/2022

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط مساء اليوم على ساحل الخمس تصل سرعته إلى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الريح غربي إلى شرش بينما يكون ظهر اليوم شلوق إلى متغير الاتجاه على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل مساء اليوم إلى (25) عقدة على ساحل الخمس.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 1.75) متر .

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.

• الرؤيـة جيدة .

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية .

• الريح شلوق إلى براني ويكون متغير الاتجاه أحياناً على ساحل درنة وطبرق سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.

• الرؤيـة جيدة.