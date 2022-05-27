نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الجمعة 27/05/2022
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: ريح شرش نشط مساء اليوم على ساحل الخمس تصل سرعته إلى (25) عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
• الريح غربي إلى شرش بينما يكون ظهر اليوم شلوق إلى متغير الاتجاه على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل مساء اليوم إلى (25) عقدة على ساحل الخمس.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 1.75) متر .
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.
• الرؤيـة جيدة .
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية .
• الريح شلوق إلى براني ويكون متغير الاتجاه أحياناً على ساحل درنة وطبرق سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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