دعا مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي ،جميع الأطراف الليبية ،إلى حماية حيادية ونزاهة المؤسسات العامة ودعم إعادة توحيدها من أجل خدمة كافة الليبيين ،كما دعا إلى عدم تسييس المؤسسة الوطنية للنفط لتكون قادرة على أداء واجباتها دون تدخل ،مشيرا إلى أن الاستقرار الدائم في ليبيا لن يتحقق إلا من خلال عملية سياسية متجددة وشاملة عبر انتخابات برلمانية ورئاسية وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة .

#الحدث_الليبي