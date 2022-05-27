قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ،إنه لا يعتقد بأن الإ

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ،إنه لا يعتقد بأن الإعلان عن تسمية مبعوث أممي جديد إلى ليبيا بات وشيكًا، مشيرا إلى أنه أخطأ من قبل في توقعاته حول قرب هذا التعيين ،مشيرا إلى أن وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو تحدد أنشطة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز من خلال خطة البعثة الأممية في ليبيا.

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