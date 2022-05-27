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قال رئيس الاتحاد العام لعمال النفط والغاز سعد دينار ، إن موانئ حوض الهلال النفطي

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قال رئيس الاتحاد العام لعمال النفط والغاز سعد دينار ، إن موانئ حوض الهلال النفطي ملتزمة بقرار الإغلاق ولم تبعْ أي كمية من النفط، وذلك لحين تسليم الدبيبة السلطة للحكومة المكلفة من النواب، و نتمنى أن يستجيب الدبيبة للمطالب ويسلّم السلطة ،مشيرا إلى أن اجتماعه مع رئيس مجلس النواب، كان إيجابيًا، وبحث جملة من النقاط المهمة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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