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قال الأمين العام للأمم المتحدة ،أنطونيو غوتيريش، إن “رسم مسار واضح وتوافقي يفضي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قال الأمين العام للأمم المتحدة ،أنطونيو غوتيريش، إن “رسم مسار واضح وتوافقي يفضي للانتخابات في ليبيا” أصبح الآن ضرورة سياسية أكثر من أي وقت مضى ،مشدّدا على ضرورة أن تمتنع جميع الجهات الفاعلة ،عن اتخاذ “إجراءات انفرادية” من شأنها أن تعمق الانقسامات القائمة.. وتشعل فتيل النزاع، وتهدد التقدم المحرز بشق الأنفس صـوب الاستقرار والوحدة.. الذي تحقق على مدى العامين الماضيين.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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