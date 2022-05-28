الفروسية في مدينة كاباو لها رمزية تاريخية واجتماعية خالدة في المدينة، وهذا ما سع

الفروسية في مدينة كاباو لها رمزية تاريخية واجتماعية خالدة في المدينة، وهذا ما سعى إليه شباب نادي “امناين كاباو” من خلال إشهار أول ناد للفروسية الشعبية بالمدينة.

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