نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم السبت (2022/05/28)
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: ريح شرش نشط مساء اليوم على ساحل راس لأنوف تصل سرعته إلى (25) عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
• الريح براني على ساحل زوارة وطرابلس يتحول الى باش وشرش الى متغير الاتجاه على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.25) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
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• السماء قليلة السحب.
• الريح شرش على ساحل راس لأنوف والخليج وقبلي الى بحري على بنغازي وبراني الى متغير الاتجاه على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05 -20) عقدة تصل اليوم إلى (25) عقدة على ساحل راس لأنوف.
•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.25) متر يصل اليوم الى (1.75) على ساحل راس لأنوف
• البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب مساء اليوم على ساحل راس لأنوف.
• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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