نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم السبت (2022/05/28)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط مساء اليوم على ساحل راس لأنوف تصل سرعته إلى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الريح براني على ساحل زوارة وطرابلس يتحول الى باش وشرش الى متغير الاتجاه على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.25) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

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• السماء قليلة السحب.

• الريح شرش على ساحل راس لأنوف والخليج وقبلي الى بحري على بنغازي وبراني الى متغير الاتجاه على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05 -20) عقدة تصل اليوم إلى (25) عقدة على ساحل راس لأنوف.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.25) متر يصل اليوم الى (1.75) على ساحل راس لأنوف

• البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب مساء اليوم على ساحل راس لأنوف.

• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

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