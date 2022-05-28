رجح عميد بلدية غدامس قاسم المانع، فتح المعبر الحدودي بين ليبيا والجزائر الأسبوع الأول أو الثاني من شهر يونيو المقبل ،مشيرا إلى عقد سلسلة اجتماعات محلية وأخرى رفقة وزارة الداخلية والجهات المعنية من الجانبين، والأمور تسير بشكل جيدي.

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