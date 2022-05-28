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رجح عميد بلدية غدامس قاسم المانع، فتح المعبر الحدودي بين ليبيا والجزائر الأسبوع

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

رجح عميد بلدية غدامس قاسم المانع، فتح المعبر الحدودي بين ليبيا والجزائر الأسبوع الأول أو الثاني من شهر يونيو المقبل ،مشيرا إلى عقد سلسلة اجتماعات محلية وأخرى رفقة وزارة الداخلية والجهات المعنية من الجانبين، والأمور تسير بشكل جيدي.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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