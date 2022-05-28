عاجل > جهاز الشرطة القضائية يعلن تعليق العمل بكافة فروعه ووقف زيارات السجون ا

عاجل > جهاز الشرطة القضائية يعلن تعليق العمل بكافة فروعه ووقف زيارات السجون او عرض السجناء على المحاكم.

القضائية : حكومة الوحدة اهملت توفير مخصصات غذاء موظفينا وعجزنا عن توفير الرعاية الصحية للسجناء وكذلك الاعاشة والدواء . #ليبيا #المرصد ( بيان )