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عاجل > جهاز الشرطة القضائية يعلن تعليق العمل بكافة فروعه ووقف زيارات السجون ا

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > جهاز الشرطة القضائية يعلن تعليق العمل بكافة فروعه ووقف زيارات السجون او عرض السجناء على المحاكم.

القضائية : حكومة الوحدة اهملت توفير مخصصات غذاء موظفينا وعجزنا عن توفير الرعاية الصحية للسجناء وكذلك الاعاشة والدواء . #ليبيا #المرصد ( بيان )

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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