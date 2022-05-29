نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الاحد (2022/05/22 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الريح متغير الاتجاه إلى براني على ساحل سرت بينما يكون شرش إلى شلوق على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
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• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
• الريح غربي على ساحل شحات بينما يكون شرش الى متغير الاتجاه على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة .
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر .
• البحر هادئ إلى خفيف الموج .
• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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