عاجل > خالد المبروك وزير المالية بحكومة الدبيبة يخاطب الداخلية والصحة والتعل

عاجل > خالد المبروك وزير المالية بحكومة الدبيبة يخاطب الداخلية والصحة والتعليم العالي و التقني بسرعة تشكيل فرق تواصل لإتمام إجراءات مطابقة زيادة المرتبات وفق القوانين وقرارات الزيادة الصادرة لهم من البرلمان والمجلس الرئاسي السابق . #ليبيا #المرصد
عاجل > خالد المبروك وزير المالية بحكومة الدبيبة يخاطب الداخلية والصحة والتعليم العالي و التقني بسرعة تشكيل فرق تواصل لإتمام إجراءات مطابقة زيادة المرتبات وفق القوانين وقرارات الزيادة الصادرة لهم من البرلمان والمجلس الرئاسي السابق . #ليبيا #المرصد
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