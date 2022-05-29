بحث سفير ليبيا لدى تركيا “مصطفى القليب” مع أعضاء لجنة حصر وتسديد ديون العلاج بال

بحث سفير ليبيا لدى تركيا “مصطفى القليب” مع أعضاء لجنة حصر وتسديد ديون العلاج بالخارج؛ الديون المتراكمة عن السنوات السابقة وآلية سدادها.

وشدد القليب في خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مراجعة الديون حتى يتسنى حل المشاكل العالقة بملف العلاج والدخول في بداية مرحلة جديدة تتسم بسهولة وسلاسة الإجراءات، مؤكدا أن ذلك سيسهم في توفير العلاج والدواء للمرضى

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