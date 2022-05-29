قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة “إن عودة ظاهرة الاغتيال

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة “إن عودة ظاهرة الاغتيالات أمر جد خطير، وله ما له من آثار، وتداعيات خطيرة”.

وأضاف حمزة في تغريدة عبر تويتر، إنه جرى تسجيل عدد 172 حالة قتل خارج إطار القانون في عموم البلاد، خلال الفترة من يناير إلى مايو 2022، مؤكداً أن هذه مؤشرات خطيرة لعدد جرائم القتل خارج إطار القانون، في ظل الإفلات من العقاب وغياب دور سلطات إنفاذ القانون.

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