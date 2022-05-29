أعلن اللواء 444 قِتال اقتحام 12 مقراً للعصابات المسلّحة في مدينة “نسمة”، كانت تت

أعلن اللواء 444 قِتال اقتحام 12 مقراً للعصابات المسلّحة في مدينة “نسمة”، كانت تتخذها وكراً للخطف وتهريب الوقود والإتجار بالاسلحة ، و أضاف اللواء بأنه قبض على 8 متهمين في عمليات قتل و خطف، وتحرير 11 رهينة من جنسيات أجنبية كانواْ يتعرّضون للتّعذيب، كما تم مصادرة 6 شاحنات وقود وكميّات كبيرة من الأسلحة والذخائر والآليات العسكرية، كانت تستخدمها العصابات.

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