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أعلن اللواء 444 قِتال اقتحام 12 مقراً للعصابات المسلّحة في مدينة “نسمة”، كانت تت

تم النشر منذُ 50 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلن اللواء 444 قِتال اقتحام 12 مقراً للعصابات المسلّحة في مدينة “نسمة”، كانت تتخذها وكراً للخطف وتهريب الوقود والإتجار بالاسلحة ، و أضاف اللواء بأنه قبض على 8 متهمين في عمليات قتل و خطف، وتحرير 11 رهينة من جنسيات أجنبية كانواْ يتعرّضون للتّعذيب، كما تم مصادرة 6 شاحنات وقود وكميّات كبيرة من الأسلحة والذخائر والآليات العسكرية، كانت تستخدمها العصابات.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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