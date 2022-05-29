صور | وحدات القوات المسلحة المتحركة من #بنغازي تصل الى جنوب ” البخي ” وهي آخر م

صور | وحدات القوات المسلحة المتحركة من #بنغازي تصل الى جنوب ” البخي ” وهي آخر منطقة ليبية مأهولة بالسكان ( 12 ألف نسمة ) جنوب شرق مثلث الحدود الليبية التشادية النيجرية . #ليبيا #المرصد