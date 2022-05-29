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صور | وحدات القوات المسلحة المتحركة من #بنغازي تصل الى جنوب ” البخي ” وهي آخر م

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | وحدات القوات المسلحة المتحركة من #بنغازي تصل الى جنوب ” البخي ” وهي آخر منطقة ليبية مأهولة بالسكان ( 12 ألف نسمة ) جنوب شرق مثلث الحدود الليبية التشادية النيجرية . #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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