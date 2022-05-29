طالب خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة في اجتماعه مع أبوبكر الغاوي وزير الإسكان والت

طالب خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة في اجتماعه مع أبوبكر الغاوي وزير الإسكان والتعمير بضرورة مراجعة المخططات السكنية في ليبيا وتحديد المخططات المعتمدة ومخططات البناء العشوائي وتحديد مشاكلها، وذلك للبدء في الإجراءات القانونية للمواطنين، والتي ستساعد على توفير متطلبات استعمالات الأراضي الحالية والمستقبلية لمدة زمنية كافية.

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