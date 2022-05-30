نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الإثنين (2022/05/2

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الإثنين (2022/05/22 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الريح شرقي إلى شلوق على ساحل الخمس ومصراتة بينما يكون متغير الاتجاه الى براني على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
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• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الريح براني الى متغير الاتجاه على الساحل الممتد من راس لأنوف الى شحات بينما يكون شرش على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 0.75) متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر على ساحل شحات وذلك لأحتمال ظهور ضباب خفيف.
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