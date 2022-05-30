أعلنت الشركة العامة للكهرباء، فقد 60 مليون قدم مكعب من الغاز المخصص لتشغيل محطات التوليد بالجناح الشرقي، بعد توقف إمدادات الغاز من حقل الاستقلال، وبالتالي فقد 600 ميغاوات من الطاقة المنتجة من محطتي توليد شمال بنغازي والزويتينة.

وقالت الشركة في بيان الإثنين، إنها تواجه منذ سنوات جملة من التحديات والصعوبات التي تحول دون تحقيق العمل المنوط بها، والتي أثرت سلبا على أداء الشبكة الكهربائية.

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