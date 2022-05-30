صور | باشاآغا يستقبل رئيس مجلس النواب في مطار القرضابية بمدينة #سرت تمهيدًا للاج

صور | باشاآغا يستقبل رئيس مجلس النواب في مطار القرضابية بمدينة #سرت تمهيدًا للاجتماع الذي سينعقد غدًا في المدينة بينهما مع عدد من الجهات السيادية التي وجهوا لها دعوة للحضور . #ليبيا #المرصد