الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الث

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة

بداية من اليوم الثلاثاء 31–05–2022

ملخص عام : تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق غرب وجنوب ليبيا، بينما تكون معتدلة على اغلب مناطق الشمال الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية على بعض مناطق الساحل.

درجات الحرارة القصوى: مرتفعة على معظم المناطق حيث تتراوح مابين(36-41)مْ, وتسجل تراجع من مساء يوم الخميس.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط احيانا على بعض المناطق تتحول يوم الغد على الخليج إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ، وتكون على الواحات – جالو والجغبوب مابين (37-40)مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على غدامس وغات.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-43)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(39-42)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:09)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:59)