الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الث

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة
بداية من اليوم الثلاثاء 31–05–2022
ملخص عام : تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق غرب وجنوب ليبيا، بينما تكون معتدلة على اغلب مناطق الشمال الشرقي.
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :
حالة السماء: قليلة السحب.
الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية على بعض مناطق الساحل.
درجات الحرارة القصوى: مرتفعة على معظم المناطق حيث تتراوح مابين(36-41)مْ, وتسجل تراجع من مساء يوم الخميس.
الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط احيانا على بعض المناطق تتحول يوم الغد على الخليج إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ، وتكون على الواحات – جالو والجغبوب مابين (37-40)مْ.
الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على غدامس وغات.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-43)مْ.
الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(39-42)مْ.
مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:09)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:59)
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