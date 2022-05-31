الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 31 / 05 / 2022 وخلال اليومين القا

الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء

31 / 05 / 2022 وخلال اليومين القادمين

تبقى درجات الحرارة مرتفعة علي اغلب مناطق غرب وجنوب ليبيا، بينما تكون الأجواء معتدلة على اغلب مناطق الشمال الشرقي هذا اليوم, حيث درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على مناطق غرب وجنوب ليبيا تتراوح مابين ( 37 – 43 ) مْ، بينما تكون معتدلة نسبياً على معظم مناطق الشمال الشرقي فتكون مابين ( 30 – 36 ) مْ.

تتكاثر السحب اليوم من حين الى اخر على بعض مناطق غرب ليبيا خاصة على غدامس وغات مع فرصة سقوط أمطار متفرقة.

ومن المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة تدريجياً من مساء يوم الخميس على مناطق الشمال الغربي.

والله اعلم