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رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يلتقي وفداً من إدارة نادي المروج، وبعض أعضاء بع

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يلتقي وفداً من إدارة نادي المروج، وبعض أعضاء بعثة فريقه الأول، المشارك في التصفيات النهائية للصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، المقامة بملاعب المنطقة الغربية.
#الحدث_الليبي




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ليبيا مباشر

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