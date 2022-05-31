رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يلتقي وفداً من إدارة نادي المروج، وبعض أعضاء بعثة فريقه الأول، المشارك في التصفيات النهائية للصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، المقامة بملاعب المنطقة الغربية.
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رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يلتقي وفداً من إدارة نادي المروج، وبعض أعضاء بع
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يلتقي وفداً من إدارة نادي المروج، وبعض أعضاء بعثة فريقه الأول، المشارك في التصفيات النهائية للصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، المقامة بملاعب المنطقة الغربية.
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