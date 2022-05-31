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أعلن رئيس الحكومة فتحي باشاغا ،خلال مشاركته في اجتماع المؤسسات السيادية بمدينة س

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلن رئيس الحكومة فتحي باشاغا ،خلال مشاركته في اجتماع المؤسسات السيادية بمدينة سرت ،أن الحكومة قرّرت إلغاء بند الطوارئ لأنه كان يستخدم كحيلة للتصرّف في المليارات دون الخضوع للسلطات الرقابية ،مؤكدا أنها سعت للعمل على تقديم مقترح للميزانية العامة للدولة مراعيةً فيها الترشيد في الإنفاق وتقليص ميزانية البند الثاني المتعلق بالمصاريف التسييرية .
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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