نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الأربعاء 2022/06/0

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الأربعاء 2022/06/01

الصلاحية اعتبار من الساعة 09:00 عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

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التحذير: لا يوجد.

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الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

•السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

•الريح شلوق الى متغير الاتجاه يتحول تدرجيا يوم الغد إلى براني سرعته تتراوح ما بين (05 – 15) عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر.

•البحر هادئ الى خفيف الموج.

•درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.

•الرؤيـة جيدة.

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الساحل من الخليج إلى طبرق:

•السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الريح شرش الى بحري سرعته تتراوح ما بين (05 – 20) عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر ويصل إلى (1.50) متر على ساحل طبرق.

•البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل طبرق.

•درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.

•الرؤيـة جيدة.

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شرش = شمالية غربية – براني = شمالية شرقية

باش = جنوبية غربية – شلوق = جنوبية شرقية

#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية