انتهى الاجتماع الموسع الذي عُقد ببنغازي، الثلاثاء، بين إدارة جهاز النهر الصناعي، وعدد من المسؤولين الأمنيين، إلى الاتفاق على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية مسارات النهر الصناعي وحماية المصدر الأول للمياه لمدينة بنغازي. واتفقت الجهات الأمنية على تشكيل قوة أمنية رادعة، ووضع خطة عمل بالتنسيق بين جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وبلدية بنغازي والجهات المعنية.

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