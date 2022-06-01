عاجل

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية ، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء ،أثناء ترؤسه ا

تم النشر منذُ 29 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية ، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء ،أثناء ترؤسه اجتماعا لوزراء حكومته، إن ”كثيرا من السياسيين في ليبيا يتكلمون عن الحرب ودخول طرابلس وكل هذه المشاكل.. نحن رفعنا شعار لا للحرب، لا للاقتتال بين أبناء الشعب الليبي، ونحن مصممون على ذلك؛ لأن هذا ليس قرارا من حكومتنا ولا شخصيا، ولكن لأنه مطلب جميع الليبيين“، بحسب قوله.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك