قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية ، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء ،أثناء ترؤسه ا

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية ، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء ،أثناء ترؤسه اجتماعا لوزراء حكومته، إن ”كثيرا من السياسيين في ليبيا يتكلمون عن الحرب ودخول طرابلس وكل هذه المشاكل.. نحن رفعنا شعار لا للحرب، لا للاقتتال بين أبناء الشعب الليبي، ونحن مصممون على ذلك؛ لأن هذا ليس قرارا من حكومتنا ولا شخصيا، ولكن لأنه مطلب جميع الليبيين“، بحسب قوله.

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