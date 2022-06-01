وافق مجلس الوزراء بحكومة الوحدة، خلال الاجتماع العادي السادس للحكومة خلال 2022، على إنشاء ديوان للحبوب لتوفير الكميات اللازمة بشكل دائم ومستمر وبأفضل الأسعار العالمية والمحلية.

وقال الناطق باسم الحكومة، محمد حمودة في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إن ديوان الحبوب يهدف للحفاظ على المخزون الاستراتيجي والأمن الغذائي الليبيين، خصوصا في ظل تقلبات أسعار الحبوب بعد حرب روسيا وأوكرانيا.

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