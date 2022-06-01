شددت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طرابلس على ضرورة توحيد إدارة السجون التي تت

شددت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طرابلس على ضرورة توحيد إدارة السجون التي تتبع وزارة العدل تحت إدارة الشرطة القضائية، أيضا ضرورة ارتداء زي القضاة أثناء عقد الجلسات مع التثبت من شخصية المحامين. كما استهجنت الاعتداء على رجال القضاء

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