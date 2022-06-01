عاجل

شددت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طرابلس على ضرورة توحيد إدارة السجون التي تت

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

شددت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طرابلس على ضرورة توحيد إدارة السجون التي تتبع وزارة العدل تحت إدارة الشرطة القضائية، أيضا ضرورة ارتداء زي القضاة أثناء عقد الجلسات مع التثبت من شخصية المحامين. كما استهجنت الاعتداء على رجال القضاء
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك