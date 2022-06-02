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أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن القتل خارج نطاق القانون حصد أروا

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن القتل خارج نطاق القانون حصد أرواح 173 شخصاً بليبيا في النصف الأول من هذه السنة، مطالبة بتنفيذ أوامر النيابة العامة بضبط الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم. لضمان حقوق الضحايا والمتضررين.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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