نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الخميس (02/06/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العالية اليوم.

• الريح براني بوجه عام يتحول تدريجياً الى شلوق على ساحل الخمس ومتغير الاتجاه على ساحل مصراتة وسرت سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة في الصباح الباكر على ساحل مصراتة وسرت وذلك لأحتمال ظهور شبورة مائية.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية.

• الريح شرش بينما يكون بحري الى براني على ساحل بنغازي ومتغير الاتجاه الى غربي على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05 -20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.25) متر ويصل إلى (1.50) متر على ساحل درنة وطبرق.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على درنة وطبرق.

• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر على ساحل راس لأنوف وذلك لأحتمال ظهور شبورة مائية.