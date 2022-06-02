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نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الخميس (02/06/2022

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الخميس (02/06/2022 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العالية اليوم.
• الريح براني بوجه عام يتحول تدريجياً الى شلوق على ساحل الخمس ومتغير الاتجاه على ساحل مصراتة وسرت سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة في الصباح الباكر على ساحل مصراتة وسرت وذلك لأحتمال ظهور شبورة مائية.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية.
• الريح شرش بينما يكون بحري الى براني على ساحل بنغازي ومتغير الاتجاه الى غربي على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05 -20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.25) متر ويصل إلى (1.50) متر على ساحل درنة وطبرق.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على درنة وطبرق.
• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر على ساحل راس لأنوف وذلك لأحتمال ظهور شبورة مائية.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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