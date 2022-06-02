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في حملة نظمتها المنظمة الدولية للهجرة (IOM)..المهاجرون غير الشرعيين يتلقون لقاح

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

في حملة نظمتها المنظمة الدولية للهجرة (IOM)..المهاجرون غير الشرعيين يتلقون لقاح #كورونا في مركز الإيواء في العاصمة الليبية #طرابلس




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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