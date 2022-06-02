عاجل

دعت رئاسة مجلس النواب ،الخميس ،إلى عقد اجتماع، ظهر الاثنين المقبل في سرت، لمناقش

تم النشر منذُ 30 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

دعت رئاسة مجلس النواب ،الخميس ،إلى عقد اجتماع، ظهر الاثنين المقبل في سرت، لمناقشة ما خلص إليه اجتماع الثلاثاء الماضي في المدينة ، وخص المجلس بالدعوة أعضاء اللجنة التي شكلها لمناقشة ودراسة ما ورد في اجتماع الثلاثاء، والتي حضرها عدد من المسؤولين من الأجهزة الرقابية والمالية.
#الحدث_الليبي


عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك