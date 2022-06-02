دعت رئاسة مجلس النواب ،الخميس ،إلى عقد اجتماع، ظهر الاثنين المقبل في سرت، لمناقشة ما خلص إليه اجتماع الثلاثاء الماضي في المدينة ، وخص المجلس بالدعوة أعضاء اللجنة التي شكلها لمناقشة ودراسة ما ورد في اجتماع الثلاثاء، والتي حضرها عدد من المسؤولين من الأجهزة الرقابية والمالية.
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دعت رئاسة مجلس النواب ،الخميس ،إلى عقد اجتماع، ظهر الاثنين المقبل في سرت، لمناقش
دعت رئاسة مجلس النواب ،الخميس ،إلى عقد اجتماع، ظهر الاثنين المقبل في سرت، لمناقشة ما خلص إليه اجتماع الثلاثاء الماضي في المدينة ، وخص المجلس بالدعوة أعضاء اللجنة التي شكلها لمناقشة ودراسة ما ورد في اجتماع الثلاثاء، والتي حضرها عدد من المسؤولين من الأجهزة الرقابية والمالية.
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