أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، أن تزويد شركات التوزيع بالوقود تمر بوتيرة طبيعية، مرجعة الازدحام في المحطات لارتفاع ساعات طرح الأحمال.

وأوضحت الشركة في منشور أن الأرصدة التشغيلية بمختلف مستودعات الشركة تشهد سعات تخزينية مطمئنة، مشيرة إلى أن عمليات استلام واردات المصافي والنواقل النفطية تسير وفق العمليات المجدولة مسبقاً، بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط.

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