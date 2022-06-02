أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، اليوم الخميس، اقتناء الناقلة النفطية “غات”؛ وذلك في إطار تطوير وتحديث أسطولها البحري.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن الناقلة صنعت في مايو الماضي بكوريا، مؤكدة أنها صممت لتطابق أعلى معايير الجودة ومتطلبات ائتلاف شركات النفط الكبرى OCIMF، وكافة المتطلبات والشروط الدولية المعمول بها في السوق الملاحي.

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