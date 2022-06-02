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بحث مدير إدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة خلال لقائه الخمي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بحث مدير إدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة خلال لقائه الخميس، بسفراء ورؤساء بعثات تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)؛ عقد القمة الاستثنائية للتجمع في ليبيا لإعادة الأمانة التنفيذية للتجمع إلى مقرها الدائم في طرابلس.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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