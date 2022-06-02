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صور | جانب من مشاركة قوة تابعة لأركان الرئاسي بمناورات #الناتو في #تركيا كالدول

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | جانب من مشاركة قوة تابعة لأركان الرئاسي بمناورات #الناتو في #تركيا كالدولة العربية الوحيدة المشاركة في هذا التمرين . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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