صور | جانب من مشاركة قوة تابعة لأركان الرئاسي بمناورات #الناتو في #تركيا كالدول

صور | جانب من مشاركة قوة تابعة لأركان الرئاسي بمناورات #الناتو في #تركيا كالدولة العربية الوحيدة المشاركة في هذا التمرين . #ليبيا #المرصد
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مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
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