شدد الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريِش”، على أهمية أن تعمل جميع الأطرا

شدد الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريِش”، على أهمية أن تعمل جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار في طرابلس، وفي جميع أنحاء البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء غوتيريش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الخميس، على هامش مؤتمر المناخ الدولي “ستوكهولم +50″، الذي تستضيفه العاصمة السويدية؛ بحثا فيه جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وإنهاء المراحل الانتقالية، وفق بيان الرئاسي.

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